POL-DN: Tankstelle in Titz aufgebrochen

Düren (ots) - Am Dienstagmittag (01.08.2023) nutzten derzeit noch Unbekannte die kurze Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus im Dürener Stadtteil Hoven einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11.45 Uhr drangen die Täter in das Haus in der Straße Wechselsaat ein. Als die Hauseigentümer zurückkehrten, überraschten sie die Einbrecher, die daraufhin fluchtartig mit ...

