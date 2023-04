Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Fußgängerin

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, den 17.04.2023, gegen 17:00 war eine 45-jährige Bad Dürkheimerin fußläufig in der "Schillerstraße" in Richtung "Gaustraße" unterwegs. Im unteren Bereich der Schillerstraße wurde sie plötzlich und unvermittelt von einem bronzefarbenen SUV am rechten Arm touchiert. Der Fahrer des SUV ist ohne Anzuhalten einfach weitergefahren. Die Fußgängerin erlitt durch den Zusammenstoß starke Schmerzen am rechten Arm, weshalb sie im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKW wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Dürkheim zu melden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Dürkheim unter der 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

