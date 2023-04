Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Drogeneinfluss auf gestohlenem Kraftrad unterwegs

Wattenheim (ots)

Am 15.04.2023, um 23:55 Uhr, hat ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen unsicher fahrenden Kraftradfahrer auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz nach der Auffahrt Wattenheim, gemeldet. Eine Streife der Polizeiautobahnstation Ruchheim hat den Kraftradfahrer anschließend auf Höhe KM 589,5 festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zu Beginn der Kontrolle haben die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer Anzeichen auf eine aktuelle Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin, Methamphetamin, Opiate, Kokain sowie Cannabis. Des Weiteren wurde festgestellt, dass das genutzte nicht zugelassene Kraftrad in derselben Nacht vom Eigentümer als gestohlen gemeldet wurde. Eine weitere Überprüfung der Person in den polizeilichen Systemen ergab, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und ohne festen Wohnsitz ist. Dem Fahrer wurde aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Frankenthal bis zur Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal in Gewahrsam genommen. Dieser erließ am Sonntag, 16.04.2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl aufgrund Flucht- sowie Wiederholungsgefahr. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt.

