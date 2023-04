Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Alkoholeinfluss...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag (15.-16.04.2023) gleich mehrere Verkehrsteilnehmer unterwegs. Gegen 03:15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 36-jährigen Fahrzeugführer in der Landauer Straße. Da der Mann nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,34 Promille. Gegen 05:25 Uhr fiel einem Autofahrer ein dunkler VW auf, welcher in Schlangenlinien auf der B39 in Richtung Neustadt fuhr. Der 32-jährige Fahrer wurde in der Louis-Escande-Straße kontrolliert. Auch bei diesem konnten Anzeichen auf Alkoholkonsum festgestellt werden, ein Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Gegen 08:30 Uhr meldete ein Anwohner in Lachen-Speyerdorf, dass vor seinem Haus ein Auto mit laufendem Motor und eingeschalteten Scheinwerfern stehe. Hinter dem Steuer schlafe ein Mann. Der 39-jährige Mann wurde wie beschrieben angetroffen. Er gab an, dass er am Abend zuvor feiern war und sich nun etwas ausschlafe. Den Motor habe er gestartet, damit es nicht kalt wird. Dieses Mal ergab der freiwillige Atemalkoholtest 1,54 Promille.

Alle drei Fahrzeugführer wurden in die Dienststelle verbracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine sichergestellt wurden. Alle Drei erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

