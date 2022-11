Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221104 - 1264 Frankfurt-Ostend: Gefährliche Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(fue) In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Röderbergweg kam es am Donnerstag, den 3. November 2022, gegen 06.10 Uhr, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Aus noch unbekannten Gründen kam es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 16-jährigen Beschuldigten und dem 41-jährigen Geschädigten. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung wurden dem Geschädigten Schnittwunden im Rückenbereich und am Oberschenkel beigebracht, welche eine ärztliche Versorgung notwendig machten. Bei dem 16-jährigen Beschuldigten besteht der Verdacht, dass er sich trotz einer Ausweisung unerlaubt in der Bundesrepublik aufhält. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

