Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Gefährliches Überholmanöver - Geschädigte gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Personen, die am Mittwoch durch eine überholende Mercedes E-Klasse bei Bad Mergentheim gefährdet wurden. Der 65-jährige Fahrer des Mercedes befuhr gegen 5.30 Uhr die Kreisstraße 2877 von Bad Mergentheim in Richtung Assamstadt hinter einem Lkw. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Abzweigung nach Stuppach überholte der 65-Jährige den Laster, obwohl eine Behinderung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte. Kurz vor Beendigung des Überholvorgangs musste der Mercedes-Fahrer wohl aufgrund von Gegenverkehr nach rechts ausweichen und touchierte hier beim Wiedereinordnen den Lkw. Anschließend übersteuerte er den Pkw und kam nach rechts in den Grünstreifen, wo er einen Kanaldeckel überfuhr. Anschließend steuerte er wieder auf die Fahrbahn und kam schlussendlich im Grünstreifen zum Stehen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Da die Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge bisher unbekannt sind, werden diese gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Motorradfahrer übersehen - Mann schwerverletzt

Eine 44-jährige Pkw-Lenkerin übersah vermutlich am Mittwochnachmittag einen Motorradfahrer in Lauda. Die Frau war gegen 13 Uhr auf der Badstraße in Richtung Aschhausen unterwegs und wollte nach links in einen Parkplatz abbiegen. Dabei kollidierte sie mit ihrem VW, trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des entgegenkommenden Motorradfahrers, mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann schwerverletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt.

