Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht: Fahrer überfährt Füße eines Fußgängers - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Samstag, 04.11.23, zwischen 14:40-15:10 Uhr, kam es in der Börsenstraße in Wilhelmshaven in Höhe der Gaststätte "Zur Kogge" zu einem Verkehrsunfall. Hier überfuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer beide Füße eines 25-jährigen Fußgängers. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Er konnte weder zum Pkw noch zum Fahrzeugführer Hinweise geben. Wer Angaben zum Unfallhergang bzw. zum flüchtigen Pkw geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

