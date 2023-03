Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrollen

Ratzeburg (ots)

28./29.03.2023 - Mölln/ Ratzeburg

Am 28. und 29. März 2023 führten Beamte des Polizeirevieres Ratzeburg Verkehrskontrollen mit dem Ziel der Insassensicherheit durch. Gerade durch die Nutzung von Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten während der Fahrt wird der Fahrer abgelenkt und es besteht ein erhöhtes Unfallrisiko. Auch nicht richtig gesicherte Fahrzeuginsassen haben ein höheres Verletzungsrisiko bei Unfällen oder auch bei bestimmten Fahrmanövern, wie zum Beispiel Notbremsungen.

Am 28. März 2023 wurden durch die Beamten im Grambeker Weg in Mölln dreißig Fahrzeuge in zwei Stunden kontrolliert. Erschreckend war, das gegen die Hälfte der Fahrzeugführer Verfahren eingeleitet werden mussten. Hauptsächlich wurden Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. In einem Fall wurde ein 40-jähriger Mann aus Mecklenburg/ Vorpommern in einem Sprinter kontrolliert. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Fahrer und der Halter des Fahrzeuges werden sich wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen. Am 29. März 2023 kontrollierten die Beamten zwei Stunden lang in der Bahnhofsallee in Ratzeburg. Auch hier wurden ungefähr 30 Fahrzeuge kontrolliert. Neben sieben Verstößen gegen die Gurtpflicht wurden auch sieben Fahrzeugführer festgestellt, die während der Fahrt Mobiltelefone widerrechtlich nutzten. Ebenfalls wurde ein 15-jähriger Schüler festgestellt, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungsschutz unterwegs war.

Die Fahrzeugführer zeigten sich überwiegend einsichtig und die Passanten waren sehr erfreut über die engagierten Beamten.

