Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Einbruch gesucht

Haren (ots)

In der Zeit zwischen dem 23. Juni um 19.15 Uhr und dem 24. Juni um 8.40 Uhr ist es in einer Deichmann-Filiale in der "Lange Straße" zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter folgender Telefonnummer zu melden: 05932 72100.

