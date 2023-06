Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Haren (ots)

Am 23. Juni zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr wurde in der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am Neuen Markt" ein geparkter schwarzer Seat Ibiza durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf 2500 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 059319490 bei der Polizei in Meppen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell