Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit gestohlenen Gegenständen erwischt

Minden (ots)

Am Sonntagabend meldete ein aufmerksamer Anwohner der Polizei gegen 21.30 Uhr verdächtige Handlungen an einem gegenwärtig nicht bewohnten Haus in der Beethovenstraße. Drei männliche Personen hätten das Grundstück betreten und später Gegenstände aus dem Haus in einen Pkw verladen. Anschließend sei das Trio in Fahrtrichtung des Bayernrings davongefahren, so die Angaben.

Bei Inaugenscheinnahme des Grundstücks konnte schließlich ein Einbruch in das Haus festgestellt werden. In der Folge konnte der gegenüber der Polizei beschriebene Pkw im Bereich der Stettiner Straße von einer Streifenwagenbesatzung erkannt und gestoppt werden. Dessen sich alleine im Auto befindlicher Fahrer (28) räumte bei seiner Befragung ein, kurz zuvor mit zwei Jugendlichen das betroffene Haus aufgesucht zu haben. Sie hätten sich das Haus aus Interesse einmal anschauen wollen, so die Rechtfertigung.

Bei der Durchsicht des Renaults wurde vermeintliches Diebesgut aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Unter dem Tatvorwurf des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie einer Sachbeschädigung fertigten die Beamten eine Strafanzeige mit der sich die Beteiligten nun auseinandersetzen müssen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell