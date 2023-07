Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfall im Kreisel: Verursacher flüchtet

Hille-Hartum / Espelkamp (ots)

Im Kreisel in Hartum stießen am späten Freitagnachmittag zwei Autos zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer eines grauen Pkws.

Den bisherigen Erkenntnissen nach befuhr eine Espelkamperin (72) mit ihrem weißen VW UP die Mindener Straße aus Richtung Hille kommend in den Kreisverkehr ein und wollte ihn in Richtung Minden verlassen. Als sich die Seniorin auf Höhe der Zufahrt zur Hartumer Straße befand, fuhr von dort aus der graue Wagen in den Kreisel ein und stieß mit der Beifahrerseite des Volkswagens zusammen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der bisher Unbekannte in Richtung Holzhauser Straße weiter.

Aufgrund der Unfallzeit gegen 17.20 Uhr liegt die Vermutung nahe, dass an dem viel befahrenen Kreisel Zeugen sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Die Ermittler des Verkehrskommissariats erhoffen sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 Hinweise.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell