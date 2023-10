Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach Mitteilung über Verdächtigen mit Clown-Maske - Polizei kann Person identifizieren

Saarlouis (ots)

Die Polizeiinspektion Saarlouis erreichte heute Vormittag über die Stadtverwaltung die Mitteilung, dass am gestrigen Mittwoch eine Person mit einer Clownsmaske in der Stadt unvermittelt Menschen angesprochen und damit erschrocken bzw. verunsichert habe. In sozialen Medien wurde von weiteren Fällen in den vergangenen Tagen berichtet - eine konkrete Mitteilung an die Polizei durch die Betroffenen war bis dahin jedoch nicht erfolgt.

Im Rahmen von unmittelbar eingeleiteten Aufklärungsmaßnahmen der Polizeiinspektion Saarlouis konnte heute am frühen Nachmittag eine verdächtige Person in der Innenstadt angetroffen und identifiziert werden. Der 51-jährige Mann räumte die Handlungen ein. Eine Maske führte er bei der Kontrolle nicht mit. Die Polizisten verdeutlichten ihm, dass alleine sein Auftreten geeignet ist, Bürgerinnen und Bürger zu ängstigen und forderten ihn ihm Rahmen einer Gefährderansprache auf, Vergleichbares ab sofort zu unterlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell