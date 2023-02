PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Partikelfilter von Pkw gestohlen +++ In Gaststätte eingebrochen +++ Einbruch in Grundschule +++ Schwerverletzte nach Schlägerei +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Partikelfilter von Pkw gestohlen,

Limburg-Offheim, Lindenstraße, Freitag, 03.02.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 08:00 Uhr

(sun)In Limburg-Offheim haben Diebe zwischen Freitagabend und Montagmorgen ihr Unwesen getrieben, wobei sie es bei drei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Von drei Fahrzeugen wurden in der Lindenstraße die Partikelfilter abmontiert und entwendet. Zwei der Fahrzeuge standen auf dem Gelände eines Autohauses, ein Kleintransporter einer anderen Firma war an der Straße geparkt. Die drei Filter entsprechen einem Wert von insgesamt knapp 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Auskunft über die Beteiligten gegeben?

2. In Gaststätte eingebrochen,

Weilburg, Spielmannstraße, Sonntag, 05.02.2023, 00:30 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 15:00 Uhr

(sun)In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in Weilburg ein und bestahlen die Gastronomie. Zuerst haben die Unbekannten ein Fenster des Restaurants in der Spielmannstraße eingeschlagen, sodass sie zwischen 00:30 Uhr am Sonntag und 15:00 Uhr des Montags Zutritt in die Räumlichkeiten erlangten. Daraufhin entwendeten die unbekannten Täter Bargeld, wie auch mehrere Wertgegenstände und Lebensmittel. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

3. Einbruch in Grundschule,

Runkel, Jakob-Hart-Straße, Freitag, 03.02.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 06.02.2023, 07:30 Uhr

(sun)Vergangenes Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Grundschule in Runkel ein und beschädigten mehrere Schreibtischcontainer. Die Einbrecher warfen ein Fenster der Grundschule in der Jakob-Hart-Straße mit einem Stein ein und erlangten so Zugang zu dem Gebäude. Anschließend wurden im Inneren mehrere Schreibtischcontainer aufgehebelt. Danach flüchteten die unbekannten Täter durch einen Notausgang. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Durch die Kriminalpolizei Limburg wurden weitere Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Schwerverletzte nach Schlägerei,

Limburg, Frankfurter Straße/ Im Tal Josaphat, Montag, 06.02.2023, 16:30 Uhr

(wie)Am Montagnachmittag wurden bei einer größeren Schlägerei in Limburg zwei Menschen schwer verletzt. Gegen 16:30 Uhr befanden sich zwei Männer auf einem Spielplatz im Tal Josaphat, welcher sich in der Nähe der Frankfurter Straße befindet. Kurz darauf sollen sich fünf, ihnen bereits bekannte Männer genähert haben, welche diese sofort angegriffen haben sollen. Hierbei seien auch diverse Schlagwerkzeuge und ein Messer genutzt worden. Die beiden Männer wurden bei der Schlägerei schwer verletzt und flohen so wie auch die Angreifer vom Tatort. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei, die mit mehreren Streifen nach den Angreifern und den Opfern suchte. Ein 26-jähriger Verletzter rief über den Notfallknopf am Polizeiposten am Bahnhof um Hilfe, den verletzten 18-Jährigen fand eine Streife dank eines Zeugen an der Frankfurter Straße, im Bereich der Treppe zum Spielplatz. Beide Männer wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief bisher ohne Erfolg. Nach ersten Ermittlungen soll es sich um Männer mit "arabischem und / oder westasiatischem" Aussehen im Alter von 18 bis 30 Jahren gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06431/9140-0. Insbesondere wäre es von Interesse, ob die Täter beim Einsteigen in ein Fahrzeug beobachtet worden sind.

5. Zeugenaufruf nach Banküberfall,

Dornburg-Frickhofen, Hauptstraße, Montag, 06.02.2023, 16:50 Uhr

(wie) Die Limburger Kriminalpolizei ermittelt nach dem Raubüberfall auf die Kreissparkasse am Montagabend und hat auch am Dienstag die Spurensuche und Zeugenvernehmungen fortgesetzt. Für die Ermittler ist jede Zeugenaussage und jeder Hinweis wichtig und nützlich. Wer hat am Montag und auch in den Tagen davor verdächtige Beobachtungen an der Sparkasse und den umliegenden Straßen gemacht? Ist jemandem ein fremdes Fahrzeug oder eine fremde Person in Frickhofen aufgefallen? Hat jemand in Frickhofen und Umgebung ein schnell fahrendes Fahrzeug rund um 17:00 Uhr bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell