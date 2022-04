LPI-GTH: Kleinbrand

Ilmenau (ots) - Im Zeitraum vom 31. März, 16.00 Uhr bis 04. April, 08.00 Uhr betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich eine Baustelle in der Straße "Gewerbepark am Wald". Der oder die Unbekannten beschädigten ein Vorhängeschloss um in einen Baucontainer zu gelangen. Aus diesem wurde in der Folge unter anderem eine Rüttelplatte entwendet. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 3.000 Euro. Zeugen zum ...

mehr