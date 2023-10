Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt im Innenstadtbereich Dillingen

66763 Dillingen/Saar (ots)

Am Sonntag, den 22.10.2023, gegen 01:25 Uhr, wurde ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Saarlouis im Bereich der "Weinligstraße" in 66763 Dillingen auf einen weißen VW Polo aufmerksam, da dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den angrenzenden Kreisverkehr geführt wurde. Nur aufgrund einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung des Streifenwagens konnte eine Kollision mit dem VW Polo verhindert werden. Unmittelbar nach der Beinahekollision beschleunigte der Fahrzeugführer das mitgeführte Fahrzeug und versuchte, sich einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Fahrzeugführer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete in der Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Innenstadtbereich in Dillingen über die Berliner Straße in Richtung Düppenweiler. Aufgrund der Fahrweise des flüchtigen Pkw sowie mehrerer Überholmanöver in der Merziger Straße kann eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer bislang nicht ausgeschlossen werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis (Tel.: 06831/9010 oder Email: pi-saarlouis@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

