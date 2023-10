Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall auf der BAB 8 Anschlussstelle Saarwellingen

Verkehrsunfall (ots)

Am 19. Oktober 2023, gegen 07:55 Uhr, ereignete sich auf der B 405, in Höhe Autobahnanschlussstelle Saarwellingen, ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw von Fraulautern aus kommend in Richtung Saarwellingen. Infolge einer Panikattacke steuerte sie ihr Fahrzeug nach rechts, und fuhr über eine dortige Verkehrsinsel. In der Folge kollidierte sie mit einem Pkw welcher in der Ausfahrt der BAB 8 Anschlussstelle Saarwellingen stand. Durch die Wucht des Anstoßes überschlugen sich beide Fahrzeuge und kamen schließlich in Unfallendstellung zum Liegen. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wurde nicht verletzt. Die andere Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und kam zur abschließenden Untersuchung in ein Krankenhaus. Neben der Freiwilligen Feuerwehr mit 5 Fahrzeugen, RTW sowie Christoph 16 waren an der Unfallörtlichkeit

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell