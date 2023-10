POL-SLS: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht auf der L 143

Saarlouis-Roden (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 01:10 Uhr in der Mühlenstraße in Saarlouis-Roden zu einem Brandgeschehen. Anwohner aus der Nachbarschaft alarmierten Polizei und Feuerwehr und berichteten, dass Flammen aus dem Dach schlagen. Bei dem betroffenen Objekt handelt es sich um einen Gebäudekomplex, in dem sich mehrere Wohnungen befinden und an welchen im rückwärtigen Bereich ein ...

