Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - 2.000 Euro Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung

Hamburg (ots)

Am Donnerstag wollte ein 38-jähriger türkischer Staatsangehöriger von Hamburg nach Istanbul fliegen. Gegen 13:15 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei im Rahmen der Ausreisekontrolle kontrolliert und im polizeilichen Fahndungssystem abgefragt. Es stellte sich heraus, dass der Mann seit Juli 2023 von der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte 240 Tagessätze zu jeweils 10 Euro zu zahlen wovon bisher lediglich 400 Euro gezahlt wurden. Ersatzweise waren nun 200 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 274 Euro. Der Mann konnte die geforderte Gesamtsumme von 2.274 Euro zahlen und anschließend weiterreisen.

