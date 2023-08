Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: Festnahme - 3.000 Euro Geldstrafe wegen Steuerhinterziehung

Hamburg (ots)

Mittwochabend kam ein 68-jähriger israelischer Staatsangehöriger aus Wien am Flughafen Hamburg an. Gegen 21:15 Uhr wurde er von Kräften der Bundespolizei kontrolliert und im polizeilichen Fahndungssystem abgefragt. Es stellte sich heraus, dass der Mann seit Juni 2019 von der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck wegen vorsätzlicher Steuerhinterziehung per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte 100 Tagessätze zu jeweils 30 Euro zu zahlen. Ersatzweise waren 100 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen. Hinzu kamen Verfahrenskosten in Höhe von 80,50 Euro. Der Mann konnte die geforderte Gesamtsumme von 3080,50 Euro zahlen und anschließend weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell