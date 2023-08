Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: zwei Festnahmen - Flug verpasst: Fahren ohne Fahrerlaubnis kostet 1.350 Euro, Dieb muss ins Gefängnis

Am Dienstag wollte ein 32-jähriger deutscher Staatsangehöriger nach Antalya fliegen. Gegen 09:30 Uhr wurde er bei der Bundespolizei zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle vorstellig. Die Fahndungsabfrage ergab, dass der Mann am Tag zuvor (28. August 2023) durch die Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Itzehoe wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben wurde. Es waren 90 Tagessätze zu jeweils 15 Euro zu zahlen. Alternativ waren 90 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Mann konnte die geforderten 1.350 Euro zahlen; seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Gegen 12:30 Uhr kam ein 32-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Dublin an. Bei der Einreisekontrolle stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann seit Ende Juni 2022 von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen besonders schweren Falls des Diebstahls zur Festnahme ausgeschrieben war. Es waren 180 Tagessätze zu jeweils 15 Euro als Geldstrafe zu zahlen; 180 Tage Ersatzfreiheitsstrafe waren die Alternative. Er war nicht in der Lage, das Geld aufzubringen. Daher wurde er durch die Bundespolizei in die Untersuchungshaftanstalt gebracht.

