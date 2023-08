BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport: verbotenes Pfefferspray führt zur Strafanzeige

Hamburg (ots) - Am Mittwoch hatte es die Bundespolizei am Hamburger Flughafen mit einem Waffenfund zu tun. Eine 31-jährige panamaische Staatsangehörige wollte von Hamburg über Amsterdam nach Mexiko fliegen. Gegen 10:15 Uhr ging sie durch die Luftsicherheitskontrolle. Sie legte ihren Rucksack in die Kontrollwanne. ...

