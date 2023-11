Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 10.-12.11.2023

Jever (ots)

Sachbeschädigung an Motorroller

Am 11.11.2023, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, wurde ein in der Gorch-Fock-Straße im Wangerland, geparkter Motorroller von seinem Abstellort in einem nahegelegenen Garagenhof verbracht und beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf Tatumstände geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am 11.11.2023, gegen 16:45 Uhr, kam es im Wohngebiet Siabbenmoor in Jever zu einem Hundebiss, wodurch ein 78-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Mann ging zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund spazieren, als sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zwei Hunde von einem 22-jährigen Hundehalter losrissen und den Hund des 78-jährigen Mannes angriffen. Als dieser versuchte die Hunde zu trennen, stürzte er zunächst und erlitt durch einen der beiden Hunde eine Bisswunde am Kopf, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Am 11.11.2023, gegen 21:40 Uhr, überquerte die 57-jährige Fußgängerin an der Fußgängerlichtzeichenanlage, welche Grün anzeigte, die Bahnhofstraße in Schortens. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer bog zeitgleich von der Jeverschen Straße links in die Bahnhofstraße ein, hierbei übersah er die querende und vorfahrtsberechtigte Fußgängerin und konnte trotz sofortiger Gefahrenbremsung einen seitlichen Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 12.11.2023, gegen 01:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jever einen Pkw in der Marienstraße in Sande. Während der Kontrolle räumte der 22-jährige Fahrzeugführer ein, dass er Freitagabend Betäubungsmittel konsumiert habe. Ein Urinvortest wurde abgelehnt, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

