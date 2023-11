Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrerin entgeht Polizeikontrolle und fährt gegen Baum

Gronau-Epe (ots)

Unfallstelle: Gronau-Epe, Schiller Straße / Am Wolberts Hof;

Unfallzeit: 15.20 Uhr;

An einem Straßenbaum endete für eine 18-Jährige die Autofahrt am Mittwochnachmittag in Gronau-Epe. Die Gronauerin hatte gegen 15.20 Uhr die Schillerstraße befahren und beim Abbiegen auf die Straße Am Wolberts Hof die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Eine Zeugin gab an, dass die Autofahrerin zuvor mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei. Der Grund könnte eine Begebenheit wenige Minuten vor dem Unfall gewesen sein: Polizeibeamte hatte die Fahrerin in Gronau auf der Ochtruper Straße kontrollieren wollen. Entgegen der Anweisung, dem Streifenwagen zu folgen, bog die Frau nach rechts auf die Vereinsstraße in Richtung Epe ab. Die Einsatzkräfte drehten ihr Fahrzeug, konnten die Flüchtige jedoch nicht mehr sehen. Wenig später wurden die Polizisten auf den Unfall aufmerksam gemacht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Gronauerin mit drei weiteren Personen (7, 8 sowie 20 Jahre alt, alle aus Gronau) unterwegs war. Der Rettungsdienst brachte sämtliche Insassen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Einen Führerschein besitzt die Geflüchtete nicht. Nun folgt ein Strafverfahren. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell