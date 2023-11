POL-BOR: Isselburg-Heelden - Seitenscheibe eingeschlagen

Borken (ots) - Unfallort: Borken, Kreisverkehr Am Kuhm / Mönkenstiege / Mühlenstraße; Unfallzeit: 28.11.2023, 07.25 Uhr; Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Dienstag in Borken erlitten - nun sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Nach Angaben des Geschädigten hat sich das Geschehen wie folgt abgespielt: Der 13-Jährige fuhr gegen 07.25 Uhr von der Straße Am Kuhm in den Kreisverkehr Am Kuhm / ...

