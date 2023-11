Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallbeteiligte Autofahrerin gesucht

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Kreisverkehr Am Kuhm / Mönkenstiege / Mühlenstraße;

Unfallzeit: 28.11.2023, 07.25 Uhr;

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Dienstag in Borken erlitten - nun sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Nach Angaben des Geschädigten hat sich das Geschehen wie folgt abgespielt: Der 13-Jährige fuhr gegen 07.25 Uhr von der Straße Am Kuhm in den Kreisverkehr Am Kuhm / Mönkenstiege / Mühlenstraße ein. Als er sich bereits darin befand, habe sich ein Auto aus der Mönkenstiege genähert und ihn erfasst. Nach einem kurzen Wortwechsel habe sich die Fahrerin des blau oder schwarz lackierten Pkw entfernt. Die Frau wird wie folgt beschrieben: circa 35 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, lockige braune, zum Zopf gebundene Haare und eine schwarze Brille. Die Polizei bittet die Unbekannte sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell