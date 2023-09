POL-AC: Kioskbetreiberin schlägt Räuber in die Flucht

Aachen (ots) - Am frühen Freitagabend (8.9.2023) ist der Besitzer eines Friseursalons in der Alexanderstraße überfallen und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann um kurz nach 18 Uhr in den Laden gekommen, hatte im Kassenbereich in mehrere Schubladen gegriffen und Geld entnommen. Als der Inhaber des Salons den Mann aufhalten wollte, schubste ihn dieser beiseite. Der 60-Jährige fiel mit dem Gesicht ...

