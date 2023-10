Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auflagen nicht erfüllt - Bundespolizei nimmt 22-Jährigen fest

Dortmund (ots)

Am gestrigen Abend (30. Oktober) verhafteten Bundespolizisten in einer S-Bahn in Dortmund einen jungen Mann. Nach diesem wurde bereits gesucht.

Gegen 19:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten die S4 in Richtung Dortmund-Körne. Während der Fahrt kontaktierte der Zugbegleiter die Beamten und gab an, dass von einer Personengruppe lautstarke Diskussionen ausgehen würden. Auf Höhe des Haltepunktes Dortmund-Körne West kontrollierten die Polizisten die Gruppe. Bei den Recherchen stellte sich heraus, dass einer der jungen Männer per Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Bottrop hatte gegen den 22-Jährigen zwei Wochen Dauerarrest angeordnet. Im April dieses Jahres hatte das Amtsgericht Dortmund den polnischen Staatsbürger wegen Diebstahls zu 50 Sozialstunden verurteilt. Diese hatte er teilweise jedoch nicht erfüllt. Der Arrestantrittsladung hatte der Dortmunder sich bisher auch nicht gestellt.

Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund. Wenig später wurde er dann für zwei Wochen einer Jugendarrestanstalt zugeführt.

