Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unfall in Essen-Borbeck: 85-Jährige stürzt ins Gleisbett

Essen (ots)

Am gestrigen Abend (30. Oktober) soll eine ältere Dame, am Bahnhof Essen-Borbeck, ins Gleisbett gefallen sein. Dank einer eingeleiteten Schnellbremsung, des einfahrenden Zuges, konnte Schlimmeres verhindert werden.

Gegen 19:10 Uhr soll eine 85-Jährige auf dem Bahnsteig zu Gleis 1, am Essen-Borbecker Bahnhof gestanden und auf ihren Zug gewartet haben. Plötzlich soll die deutsche Staatsbürgerin einen Schwindelanfall erlitten haben, bei dem sie das Gleichgewicht verlor und in den Gleisbereich stürzte. Unmittelbar nach dem Sturz der älteren Frau soll es zur Einfahrt einer S-Bahn in Richtung Essen, an Gleis 1 gekommen sein. Der Triebfahrzeugführer, des einfahrenden Zuges, erblickte die Essenerin und leitete unvermittelt, bei circa 10 km/h eine Vollbremsung ein, sodass diese noch vor der Verunfallten zum Stehen kam.

Kurz darauf trafen Rettungskräfte ein. Zunächst wurde die ältere Dame vor Ort untersucht, dabei konnten diverse Frakturen, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, an ihrem Körper festgestellt werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie einem Krankenhaus in Essen zugeführt. Hier konnte auch noch einmal nachgewiesen werden, dass der Drehschwindelanfall den Sturz in das Gleisbett zur Folge hatte.

Die 70, sich in der S9 befindlichen, Reisenden, wurden bei der Bremsung nicht verletzt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Zugführer war nach dem Vorfall nicht weiter arbeitsfähig und wurde abgelöst.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell