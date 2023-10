BPOL NRW: Unbekannter fährt Reisenden mit E-Scooter an - Bundespolizei ermittelt

Bielefeld (ots) - Die Anzahl an Straftaten innerhalb kürzester Zeit hat einen 24-Jährigen jetzt in Haft gebracht, nachdem die Bundespolizei ihn festgenommen hatte. Aufgefallen war der Algerier, als er am Sonntagmorgen (29. Oktober) in einem Zug von Düsseldorf nach Bielefeld das Handy einer schlafenden Jugendlichen stahl. Ein Zeuge beobachtete die Tat und schlug ...

mehr