BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl von Belgien

Dortmund (ots)

Am Samstagabend (28. Oktober) beabsichtigte ein Mann, über den Dortmunder Flughafen in das Bundesgebiet, einzureisen. Belgische Behörden ließen bereits nach diesem fahnden.

Gegen 18:15 Uhr wurde ein 46-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana/ Albanien am Flughafen Dortmund vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass der albanische Staatsbürger seit Mitte Oktober durch die belgischen Behörden zur internationalen Fahndung ausgeschrieben war. Diese ließen ihn aufgrund von Rauschgiftkriminalität und Beteiligung an einer kriminellen Organisation, zum Zwecke der Auslieferung nach Belgien, suchen.

Der Polizeibekannte wurde daraufhin in die Diensträume gebracht. Vor Ort wurde Rücksprache mit den zuständigen Behörden gehalten.

Schließlich wurde der Gesuchte, von den Bundespolizisten, in ein Polizeigewahrsam in Dortmund gebracht. Am gestrigen Tag wurde er dann dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und anschließend, bis zur Überführung, in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

