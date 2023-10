Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hund gefunden - Bundespolizei ermittelt wegen Unterschlagung

Dortmund (ots)

Am gestrigen Morgen (29. Oktober) soll ein Mann mit einem nicht ihm gehörendem Hund, im Hauptbahnhof Dortmund angetroffen worden sein. Bundespolizisten ermittelten, in Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin, den wahren Besitzer des Tieres.

Gegen 10:30 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Dortmund, von einem Bahnmitarbeiter telefonisch benachrichtigt. Er habe kurz zuvor einen Mann angetroffen, der bereits polizeilich bekannt ist und einen Hund mit sich führe. Diesen habe er nach eigenen Angaben, an einem Baum angebunden, aufgefunden und ihn daraufhin mitgenommen. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen den 29-Jährigen, sowie die Mitarbeiter in der Haupthalle des Dortmunder Hauptbahnhofs an. Die Frage, ob er über einen Eigentumsnachweise verfüge, verneinte der polnische Staatsbürger. Er will das Tier in Hannover, angeleint an einem Baum, angetroffen haben. Genauere Angaben zu der Örtlichkeit konnte der Polizeibekannte nicht machen und beharrte darauf, dass es sich nun um seinen Hund handele, da er diesen entdeckt habe.

Um den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen, wurden beide in die Diensträume begleitet. Vor Ort wurde die Feuerwehr, zur Auslesung des Chips, alarmiert. Durch die erfolgte Chipauslesung, der Suchmaschine Tasso und Rücksprache mit der Polizei Berlin, konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Diese wurde mehrfach versucht telefonisch zu erreichen. Als die 20-jährige Berlinerin nicht auf die Anrufe reagierte, wurde eine Streife der Polizei Berlin an die Meldeadresse der deutschen Staatsbürgerin entsandt.

Vor Ort trafen die Berliner Einsatzkräfte die Frau an. Sie äußerte während einer Befragung, dass sie den Hund an einen Mann verkauft haben will. Der Kontakt zwischen der Verkäuferin und dem Käufer soll dabei lediglich über einen Kurznachrichtendienst stattgefunden haben. Durch die angegebenen Daten, wurde der Käufer ermittelt. Auch er reagierte nicht auf die Anrufe der Polizeibeamten.

Aus diesem Grund wurde der Hund zugunsten des rechtmäßigen Inhabers sichergestellt und zur weiteren Betreuung dem Tierschutz aus Dortmund übergeben.

Überprüfungen des tatverdächtigen Polen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Neuruppin bereits nach seinem Aufenthaltsort, wegen des Diebstahls, fahnden ließ.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Unterschlagung gegen den Wohnungslosen ein.

