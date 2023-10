Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte schlagen 17-Jährige und stehlen Schal - Bundespolizei stellt zwei Tatverdächtige

Essen - Velbert (ots)

Am Samstag (28. Oktober) sollen vier Unbekannte eine junge Frau am Essener Hauptbahnhof beleidigt und attackiert haben. Dabei sollen diese den Schal und einen Pullover entwendet haben. Bundespolizisten gelang es Stunden später zwei Männer festzustellen.

Gegen Mitternacht wurde eine 17-Jährige in der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Sie gab an, dass ihr kurz zuvor von vier Personen unter Gewalteinwirkung der Schal und der Pullover entwendet worden sei. Die Deutsche sei zusammen mit ihrer Begleiterin (16) von Essen-Kupferdreh zum Hauptbahnhof in der S9 gefahren. Dort seien die beiden Jugendlichen mit einer Gruppe verbal aneinandergeraten. Die drei Mädchen und der Junge sollen im Zug Reisende beleidigt und sich lautstark unterhalten haben. Daraufhin habe die 17-Jährige diese gebeten, dies zu unterlassen. Das Quartett habe die Essenerin dann mehrfach beschimpft. Im Hauptbahnhof haben die Jugendlichen die S-Bahn verlassen und die Gruppe sei ihnen gefolgt. Wenig später seien diese an einem Bussteig erneut aufeinandergetroffen. Eine Unbekannte habe sie dann gestoßen, woraufhin sie gestolpert sei. Anschließend habe die Angreiferin zum Faustschlag ausgeholt und ihr Gesicht nur knapp verfehlt. Dann sollen die drei Jungs die 17-Jährige an den Armen festgehalten haben. Kurz darauf, nachdem die Gruppe von ihr abgelassen hatte, habe sie den Verlust ihres Markenschals und ihres orangenen Pullovers bemerkt. Das Kleidungsstück habe sich in ihrer Handtasche befunden und den Schal habe sie locker um ihren Hals getragen. Das Stehlgut beläuft sich auf ca. 720 Euro.

Nach erfolgter Kameraauswertung trafen Bundespolizisten gegen 05:30 Uhr im Hauptbahnhof auf zwei der vier Unbekannten. Ein Abgleich mit den zuvor gefertigten Fahndungsbildern war erfolgreich. Das Diebesgut konnte weder bei dem 25- noch bei dem 19-Jährigen aufgefunden werden. Äußern wollten sich die beiden Männer aus Velbert zu den Vorwürfen nicht. Bei dem dritten Unbekannten soll es sich um den 22-jährigen Bruder des 19-Jährigen handeln. Die Einsatzkräfte stellten zudem in der linken Jackentasche des Deutschen (19) ein Verschlusstütchen mit Marihuana sicher.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes, Beleidigung, Körperverletzung und Diebstahls ein. Der 19-Jährige muss sich zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

