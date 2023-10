Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Intensivtäter fest - Untersuchungshaft er-wirkt

Bielefeld (ots)

Die Anzahl an Straftaten innerhalb kürzester Zeit hat einen 24-Jährigen jetzt in Haft gebracht, nachdem die Bundespolizei ihn festgenommen hatte. Aufgefallen war der Algerier, als er am Sonntagmorgen (29. Oktober) in einem Zug von Düsseldorf nach Bielefeld das Handy einer schlafenden Jugendlichen stahl. Ein Zeuge beobachtete die Tat und schlug Alarm. Weitere Zeugen hielten den Dieb bis zur Einfahrt in den Hauptbahnhof Bielefeld fest, wo er von der Bundespolizei erwartet wurde. Weil er zu fliehen versuchte, wurde der Mann gefesselt. Das Handy bekam die Bestohlene zurück. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten stellten die Beamten zwei weitere mutmaßlich gestohlene Handys, eine fremde Bankkarte sowie zwei Gramm Cannabisprodukte sicher. Und auch sonst war der Tatverdächtige der Bundespolizei kein Unbekannter. Aus einer Tat vom Freitag wurde er gesucht, weil er versucht hatte, im Hauptbahnhof Bielefeld mit gestohlenen Kreditkarten Tabakwaren zu kaufen. Als das nicht gelang, flüchtete er unerkannt und ließ die Kreditkarten zurück. Anhand von Aufzeichnungen der Videoüberwachung konnte ihm nun auch diese Tat nachgewiesen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete das Amtsgericht Bielefeld die Wohnungsdurchsuchung bei dem Festgenommenen an. In seinem Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft stellten die Bundespolizisten ein weiteres gestohlenes Handy sicher. Der Algerier hatte erst drei Wochen zuvor ein Schutzersuchen in Deutschland gestellt. Antragsgemäß ordnete das Amtsgericht am Montag die Untersuchungshaft an.

