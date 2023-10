Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - In Wohnung eingestiegen

Lippe (ots)

Zur frühen Abendstunde zwischen 18:15 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich am Freitag unbekannte Täter über das Badezimmerfenster Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Lemgoer Straße. Alle Räume und Schränke wurden durchsucht. Bargeld und Wertgegenstände im mittleren fünfstelligen Bereich wurden entwendet. Bei dem Tatobjekt handelt es sich um ein freistehendes Wohngebäude zwischen den Ortsteilen Bentrup und Lossbruch. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231-6090 entgegen.

