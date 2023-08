Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl einer Simson S50

Saalfeld (ots)

Am Samstag, den 26.08.2023 meldete ein Anrufer den Diebstahl seines Mopeds Simson S50. Dieses stand in einer Garage in Saalfeld im Bereich eines Garagenkomplexes in der Albert-Schweitzer-Straße. Der oder die unbekannten Täter drangen gewaltvoll in die Garage ein und stahlen die rote Simson S50 B mit dem amtlichen Kennzeichen "139 TLG" (2023). Der Tatzeitraum ist vom 25.08.2023, 21:00 Uhr bis zum 26.08.2023, 10:45 Uhr. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Verbleib des Mopeds machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0223503 bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell