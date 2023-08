LPI-SLF: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Sonneberg (ots) - Am Samstag, den 26. August kontrollierten Beamte der PI Sonneberg in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Sonneberg einen 59-jährigen Moped-Fahrer. Auf Verlangen konnte dieser keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Der Mann muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion Sonneberg Telefon: 03675 875 0 E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de ...

