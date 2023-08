LPI-SLF: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hütten (ots) - Bereits am 24.08.2023 gegen 07:30 Uhr ereignete sich zwischen den Ortschaften Hütten und Friedebach im Saale-Orla-Kreis ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers, welcher hierbei erheblich verletzt wurde und schließlich verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. In diesem Zusammenhang werden in erster Linie die Ersthelfer (2 männliche Personen mit Pkw Mazda sowie eine Frau - ...

