POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Charity-Konzert mit Landespolizeiorchester NRW zugunsten von Kindern und Jugendlichen in Lippe.

Die Polizei musiziert - und das auch noch für einen guten Zweck! Gemeinsam mit dem Lions Club Detmold-Residenz veranstaltet die lippische Polizei am 16. November 2023 ein Charity-Konzert zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Auftreten wird an diesem besonderen Abend das Landespolizeiorchester NRW. Das Konzert findet in der Christuskirche am Kaiser-Wilhelm-Platz in Detmold statt und beginnt um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr). Das Publikum erwartet ein unterhaltsames, buntes Musikprogramm mit französischer Note - die genauen Musikstücke bleiben eine Überraschung.

Warum französisch? In Frankreich wird jedes Jahr am dritten Donnerstag im November - dieses Mal der 16. November - der "Beaujolais Primeur Tag" gefeiert. Am sogenannten "Fest des jungen Weins" wird der neue fruchtige Wein unmittelbar nach der Ernte zum ersten Mal verkauft. Dieser Tag wird von Wein-Liebhabern sehnlichst erwartet und bietet eine schöne Gelegenheit sich mit Freunden zu einem gemütlichen Moment zusammenzufinden. Daher haben alle Besucherinnen und Besucher in der Pause des Konzertes die Möglichkeit ein Gläschen Wein oder auch andere Getränke und kleine Köstlichkeiten zu genießen.

Das Landespolizeiorchester NRW ist ein Sinfonisches Blasorchester besetzt mit 30 studierten Berufsmusikerinnen und -musikern. Geleitet werden die professionellen und vielseitigen Musikdarbietungen über 90 Minuten am Konzertabend vom renommierten US-amerikanischen Dirigenten Scott Lawton.

Alle Einnahmen des Konzertes kommen der Jugendförderung des Sportverband Detmold e. V. sowie dem SOS-Kinderdorf Lippe zugute. Darüber hinaus freuen wir uns am Abend selbst über weitere Spenden für den guten Zweck.

Ab sofort können Interessierte Karten im Vorverkauf erwerben. Tickets sind im Vorverkauf für je 15 Euro über das Haus der Musik (Wallgraben 6, Detmold) und die Bahnhofapotheke (Bahnhofstraße 1, Detmold) erhältlich. Für Kurzentschlossene wird am Konzerttag auch eine Abendkasse zur Verfügung stehen - aber nur sofern noch Rest-Tickets vorhanden sind.

