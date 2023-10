POL-LIP: Bad Salzuflen. Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste Jugendliche wieder da.

Lippe (ots) - Am Dienstagabend (03.10.2023) brachen Unbekannte in eine Tankstelle in der Schötmarschen Straße ein. Sie brachen gegen 23 Uhr eine Glastür auf und stahlen eine größere Menge Zigaretten. Anschließend flohen die Unbekannten in einem dunklen Fahrzeug. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. ...

