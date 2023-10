POL-LIP: Bad Salzuflen. Motorroller gestohlen.

Lippe (ots) - In den frühen Morgenstunden am Sonntag (01.10.2023) brachen Unbekannte in eine Doppelhaushälfte im Krokusweg ein. Vermutlich hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Haus. Sie stahlen unter anderem Bargeld. Wer Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / ...

