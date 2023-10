POL-LIP: Lemgo. Tier ausgewichen.

Lippe (ots) - Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht (02.10.2023) gegen 2:45 Uhr in die Tankstelle in der Breslauer Straße ein und stahlen dort Tabakerzeugnisse. Sie beschädigten dafür eine Schaufensterscheibe und flohen in einem Auto in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090. ...

mehr