Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Minderjährige leistet Widerstand und bedroht Bundespolizisten

Dortmund (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (23. August) soll ein junges Mädchen am Dortmunder Hauptbahnhof Widerstand gegen Polizisten geleistet und diesen gedroht haben.

Gegen 02:45 Uhr wurden Bundespolizisten am Haupteingang des Hauptbahnhofs Dortmund auf eine Personengruppe aufmerksam. Dabei schien die weibliche Person in der Gruppe einen wesentlichen Altersunterschied zu den Begleitern zu haben. Beim Erblicken der Beamten wechselte diese plötzlich die Richtung. Im Rahmen einer Personenkontrolle wurde ermittelt, dass die deutsche Staatsbürgerin noch minderjährig ist. Aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit und keinerlei Erreichbarkeit eines Erziehungsberechtigten, wurde die Dortmunderin durch die Einsatzkräfte zur Abwehr einer Gefahr in Gewahrsam genommen.

Auf dem Weg zum Bundespolizeirevier schlug die Stimmung der Jugendliche drastisch um. Zunächst versuchte sie vor den Polizisten zu fliehen. Dies konnte aber nach wenigen Metern unterbunden werden, was der Deutschen überhaupt nicht gefiel. Sie versuchte weiterhin sich gegen die Maßnahmen der Polizeikräfte zu wehren, indem sie sich vehement mit ihren Armen und Beinen wegdrückte und sich mehrmals fallen ließ. Des Weiteren drohte sie den Beamten, dass sie diese abstechen wolle. In den Diensträumen wurde die 14-Jährige von den Einsatzkräften durchsucht. Dabei konnten keinerlei gefährliche Gegenstände aufgefunden werden. Außerdem konnte telefonischer Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt aufgenommen werden. Sodass die polizeilich Unbekannte an eine Jugendschutzstelle übergeben wurde.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamten und der Bedrohung ein.

