POL-LIP: Lippe - Verkehrskontrollen erfolgreich

(LW) Bei Verkehrskontrollen in Lippe wurden im Laufe des Wochenendes insgesamt 4 Verkehrsteilnehmer angetroffen, die als Fahrzeugführer alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen haben. Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Rudolph-Brandes-Allee ein 61-jähriger Pedelecfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein Alkoholtest verlief positiv. Bereits um 22.10 Uhr hatten die Beamten in Leopoldshöhe einen LKW der Marke Isuzu kontrolliert, dessen Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Am Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr fiel in Leopoldshöhe auf der Hauptstraße ein 22-jähriger Mercedesfahrer auf, bei dem ein durchgeführter Alkoholtest deutlich positiv verlief. Allen drei Verkehrsteilnehmern wurden Blutproben entnommen, die Führerscheine des LKW-Fahrers und des Mercedesfahrers wurden sichergestellt. Am Freitagabend gegen 21.50 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Detmold in Klüt an der Lemgoer Straße ein Radfahrer aufgrund seiner "auffälligen" Fahrweise auf. Auch in diesem Fall bestätigte sich der Verdacht der Beamten auf einen übermäßigen Alkoholgenuss. Dem 45-jährigen Detmolder wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen alle 4 Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

