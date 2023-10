Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Pedelecfahrer flüchtet nach Kollision auf Radweg

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 16.25 Uhr kam es auf dem Radweg an der Hauptstraße im Ortsteil Holzhausen, etwa in Höhe der Einmündung Meierweg zu einer Kollision zwischen zwei Pedelecfahrern. Ein 68-jähriger aus Lage musste mit seinem Pedelec einem entgegenkommenden Radfahrer ausweichen, der sich nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Dabei geriet der 68-jährige auf den angrenzenden Grünstreifen. Trotzdem kollidierten beide Radfahrer miteinander und stürzten zu Boden. Während der 68-jährige sich dabei leicht verletzte, stand der andere Beteiligte auf, stieg auf sein Rad und flüchtete vom Unfallort, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder die Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell