POL-LIP: Bad Salzuflen - Kradfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

(LW) Am späten Samstagnachmittag gegen 17.25 Uhr kam es im Kreisverkehr auf der Ostwestfalenstraße / Oerlinghauser Straße zu einer Kollision zwischen einer 68-jährigen Frau aus Rotenburg / Wümme und einem 26-jährigen Kradfahrer aus Leopoldshöhe. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Renault die Ostwestfalenstraße von Lemgo aus kommend und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie aufgrund der tiefstehenden Sonne den Kradfahrer, der sich mit seiner Honda bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zur Kollision, infolge dessen der 26-jährige mit seinem Krad stürzte und sich leichte Verletzungen an Schulter, Hüfte und Knöchel zuzog. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

