POL-LIP: Detmold - Pedelec-Fahrer bei Sturz leicht verletzt

Lippe (ots) - (LW) In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es zu einem Einbruch in den EDEKA-Markt an der Weserstraße in Kalletal Stemmen. Der / die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie mit einem Gullydeckel die Glaseingangstür einwarfen. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte ein 17-jähriger Kalletaler als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

