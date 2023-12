Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Müllbehälter durch Böllerwurf beschädigt

Südlohn-Oeding (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Fürst-zu-Salm-Horstmar-Straße; Tatzeit: 16.11.2023, ca. 19.00 Uhr;

Vor circa zwei Wochen warfen noch unbekannte Täter einen gezündeten Böller in eine Mülltonne, an der dadurch leichter Sachschaden entstand. Tatort war das Gelände der Grundschule, wo es nach Angaben der Verantwortlichen bereits zu mehreren ähnlichen Vorfällen kam. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter (02861) 9000. (fr)

