Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Unfall

Fulda. Eine 27-jährige Ford-Fahrerin wurde bei einem Unfall am Sonntag (18.02.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 20 Uhr die von-Schildeck-Straße und wollte nach momentanen Erkenntnissen die Kreuzung Bardostraße / Frankfurter Straße / von-Schildeck-Straße in Richtung Frankfurter Straße überqueren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zum Zusammenstoß mit einem 47-jährigen Opel-Fahrer, welcher die Bardostraße stadteinwärts befuhr und die Kreuzung geradeaus in Richtung von-Schildeck-Straße überqueren wollte. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Bebra. Am 15. Januar 2024 befuhr eine Mühlhäuser Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen Opel-Mokka, gegen 6 Uhr, eine ihr nicht näher einzugrenzende Örtlichkeit im Stadtgebiet Bebra und kollidierte dort aus noch unklaren Gründen mit der rechten Fahrzeugseite in Höhe der Beifahrertür mit dem Pfosten eines Gartengrundstückes. Am Fahrzeug entstand Schaden von circa 1.000 Euro. Ob Sachschaden an dem Gartenzaun entstand, ist momentan noch unklar. Deshalb sucht die osthessische Polizei nun nach Zeugen. Wer einen beschädigten Pfosten, der zu diesem Unfallhergang passt wahrnimmt oder bereits festgestellt hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lautertal. Am Donnerstag (15.02.), gegen 11:15 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Seat Leon die Landesstraße von Engelrod nach Rebgeshain. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve verlor die Pkw-Fahrerin aus derzeit unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam auf die Bankette und stieß anschließend gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Unfall blieb die Pkw-Fahrerin glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Betonmischer festgefahren - Hoher Schaden

Lauterbach. Am Freitag (16.02.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Betonmischer die Eichhofstraße in Richtung der Straße "An der Ritsch". Vor dem Haupteingang des Eichhofkrankenhauses erkannte er das angebrachte Verkehrszeichen vermutlich nicht rechtzeitig und blieb er an dem dortigen Überbau hängen. Der Betonmischer musste anschließend mit Hilfe von technischem Gerät befreit werden. Bei dem Unfall blieb der Lkw-Fahrer unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 55.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell