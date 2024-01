Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer flüchtet nach Streifvorgang zu Fuß

In der Nacht auf Samstag, 06.01.2024, kurz vor 04:00 Uhr, ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer nach einem Streifvorgang auf einem Parkplatz in Todtmoos zu Fuß geflüchtet. Der 41-jährige hatte beim Ausfahren vom Parkplatz den Opel eines 34 Jahre alten Mannes gestreift. Die Insassen des Opels erkannten die mutmaßliche erhebliche Alkoholisierung des anderen Fahrers und zogen deshalb dessen Zündschlüssel ab. Daraufhin entfernte sich dieser zu Fuß von der Unfallstelle. Zu Hause konnte er von einer Polizeistreife angetroffen werden. Der Autofahrer schien deutlich alkoholisiert, zeigte sich unkooperativ und aggressiv. Zur Durchsetzung der angeordneten Blutentnahme musste Zwang angewandt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem beschlagnahmten ausländischen Führerschein dürfte es sich um eine Totalfälschung handeln. Die Ermittlungen dauern an.

